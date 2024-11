Gent kan wel swingen in de beker tegen een amateurclub, maar lukt het ook in de competitie? Het spelniveau mag toch net een tikkeltje hoger liggen dan tot dusver het geval was. De Buffalo's trekken naar het Kiel om te bewijzen dat ze dat wel degelijk in zich hebben.

De puntennood is bij de tegenstander nog altijd veel groter, want met zijn vijf punten staat Beerschot nog steeds moederziel alleen laatste. Na een 4 op 6 tegen Westerlo en Anderlecht herleefde de ploeg van Dirk Kuyt, om uit bij Kortrijk dan weer met de voeten op de grond te worden gezet. Zo lijkt de degradatiestrijd voor de Mannekes nog steeds behoorlijk uitzichtloos.

De enige manier om daar verandering in te brengen is puntengewin. Gezien de zege tegen Anderlecht heeft Beerschot misschien meer kans om dat voor eigen publiek te realiseren tegen de topploegen, omdat die ook wel wat ruimte weggeven. Met thuismatchen tegen KAA Gent en Club Brugge komen er alleszins opnieuw mooie affiches aan.

Gent wil verder gaan op elan na zevenklapper in beker

Geen gebrek aan motivatie dus, en dat zal er bij de ploeg van Wouter Vrancken ook niet zijn. Verliezen tegen de leider kan gebeuren, maar het was wel opvallend dat Gent Genk een week geleden zo weinig in de weg kon leggen. Die nederlaag is ondertussen wel doorgespoeld met een zevenklapper in de beker. Het is nu uitkijken of daar een gevolg aan gebreid kan worden.

Met een vijfde plek in het klassement behoudt Gent de aansluiting met de concurrentie, maar het spel mag dus wel wat sprankelender zijn. Bovendien zijn de recente cijfers ook niet om over naar huis te spreken met een 2 op 9. Het valt dus te verwachten dat Gent iets zal willen bewijzen en ook gewaarschuwd is om niet in dezelfde val als Anderlecht te trappen.

Meer afwezigen bij KAA Gent

Beerschot moet het enkel zonder Weymans stellen. Gent moet de klus dan weer klaren zonder Omgba, Mitrovic, Nurio, Kums en Hjulsager. Volg Beerschot - KAA Gent vanavond om 19u15 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!