Het was de laatste jaren al zo dat Mechelen uit voor het allerbeste Union een affiche was om met dichtgeknepen billen naar toe te leven. Nu zijn de waardeverhoudingen van dit seizoen nog meer in het voordeel van de Mechelaars. KVM speelde woensdag wel verlengingen in de beker, Union niet.

KV Mechelen is de laatste tijd onder Besnik Hasi een machine geworden die de rechtstreekse concurrenten er van langs geeft. Zo is het ook kunnen oprukken naar de top 4 in het klassement. Alles lijkt rijp om die goede reeks nog wat verder te zetten, want tegen Union heeft KV in eigen huis de laatste jaren heel wat succes geboekt.

Bij de laatste vier bezoeken aan Mechelen moest Union met een nederlaag afdruipen. Vooral de scores in de laatste twee confrontaties spraken boekdelen: 3-0 en 4-0. Als het in die wonderseizoenen voor Union al zo moeilijk was om Achter de Kazerne punten te rapen, wat moet het dan dit seizoen niet zijn, nu het veel moeizamer loopt bij USG?

Union op zoek naar doelpunten

Voetbal is echter geen exacte wetenschap. Het grootste probleem van Union is duidelijk: het komt moeilijk tot scoren. Net daarom zal de 0-3-zege van Union in de beker bij Eupen zo'n deugd gedaan hebben. Wie weet kan nu eindelijk de klik gemaakt worden en kan de ploeg van Pocognoli zichzelf voortaan belonen voor het geleverde voetbal, dat meestal erg verdienstelijk is.

KV Mechelen kende meer moeite om de volgende bekerronde te bereiken. Het was niet naar de zin van Hasi dat er verlengingen gespeeld moesten worden. "We gaan dit fysiek voelen zaterdag", voorspelde de coach reeds. "Dat doet me pijn, dat maakt me kwaad. Het wordt niet simpel om tegen zaterdag gerecupereerd te zijn." Met slechts drie dagen tussen de matchen, is het uitkijken hoe fris KV voor de dag komt.

MacAllister en Lapoussin inzetbaar bij Union

KVM mist Antonio, Van den Eynden, Konaté en Ngoy nog met zekerheid. Marsa en Mrabti zijn twijfelachtig. Union doet het zonder Castro-Montes, Teklab, Mac Allister, François en Boufal. Ivanovic en verloren zoon Lapoussin maken wel de verplaatsing. Volg KV Mechelen - Union vanavond om 20u45 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!