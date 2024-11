LIVE: Anderlecht iets beter, Cercle onmondig voor doel

Anderlecht wil de ontgoocheling van het gelijkspel tegen Riga doorspoelen in Jan Breydel. Maar Cercle Brugge is stilaan op kruissnelheid gekomen en makkelijk zal dat absoluut niet worden.

Anderlecht moet het bovendien weeral stellen zonder Leander Dendoncker. Die miste nu al een paar wedstrijden met een enkelblessure. Ook Ludwig Augustinsson is er niet bij, want die sukkelt met de knie.

Daarnaast zijn Jan Vertonghen, Thorgan Hazard en Majeed Ashimeru natuurlijk nog out. De 19-jarige Ali Mamaar zit voor de tweede keer bij de selectie. De verdediger van de Futures is een rechtsback, maar kan ook centraal spelen.

Ook Amando Lapage zit weer bij de selectie. De vraag is of David Hubert blijft vasthouden aan Anders Dreyer. Francis Amuzu is immers weer fit en zou zijn plaats kunnen innemen.

Cercle Brugge ziet weer licht na een belangrijke zes op zes en kan voorzichtig naar boven kijken in het klassement. De ploeg pakte een punt in Europa ondanks een helft met tien man, en hoopt die lijn voort te zetten. Topschutter Kévin Denkey wil zich bovendien revancheren na zijn rode kaart donderdag.

Anderlecht verkeert in een wankele positie, waar de fans kritisch zijn over de resultaten en sportief directeur Olivier Renard. De Brusselaars staan met vijf zeges in dertien wedstrijden niet op kampioenencourse, en hoewel ze Kortrijk vorige week met 4-0 versloegen, zijn uitwedstrijden een heikel punt.