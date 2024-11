Zo, de laatste interlandbreak van 2024 zit erop en dus zijn alle blikken opnieuw gericht op de vaderlandse competitie. In België herlanceert die competitie zich op vrijdagavond met een wedstrijd tussen Antwerp en Dender.

Volle kalender

December komt eraan en die maand staat altijd garant voor een drukke voetbalagenda, dat is nu niet anders. Op iets meer dan een maand tijd moet Antwerp namelijk 7 wedstrijden afhaspelen en dan spelen ze nog geen Europees voetbal. Een goedgevulde kalender dus en die start met het ontvangst van Dender.

Dender wilt niet naar beneden kijken

De Kadavers startten onder Vincent Euvrard enorm goed aan de competitie maar moesten nadien toch vaak de wet van de sterkste ondergaan waardoor Dender met stapje per stapje terugzakte in het klassement. De laatste overwinning van Dender is ondertussen al 6 wedstrijden geleden en in de tussentijd verloor het ook van tweedeklasser Zulte Waregem in de beker. Hoog tijd om punten te pakken.

© photonews

Zeker omdat het vagevuur van de play downs aan de enkels van Dender likt. Voorlopig staan ze één puntje voor op OH Leuven, twee op Cercle Brugge en drie op Kortrijk. Drie ploegen die hen kunnen bijbenen deze speeldag en ervoor kunnen zorgen dat Dender plots op de voorlaatste plaats bengelt.

Cruciale maand voor Antwerp?

Maar dan zullen er dus punten gepakt moeten worden op de Bosuil, net wanneer Antwerp deze periode wil gebruiken om de jacht op leider RC Genk in te zetten. In de maand december moet Genk namelijk de Limburgse derby spelen, trekt het naar Club Brugge en ontvangt het Anderlecht om op tweede kerstdag af te sluiten met een verplaatsing richting... Antwerp.

© photonews

Als ze de vijfpuntenkloof willen dichten, lijkt december daar de perfecte maand voor. Bovendien kan Antwerp wellicht opnieuw rekenen op enkele geblesseerde spelers zoals Jelle Bataille, Denis Odoi en Doumbia al zullen we daar vrijdagavond meer uitsluitsel over hebben.