LIVE: Gent en Cercle Brugge tussen levensbelangrijke Europese matchen tegen elkaar de wei in

Zowel KAA Gent als Cercle Brugge boekten donderdag in de Conference League een zeer deugddoende driepunter. Beide teams zijn zo zeker van een verlengd avontuur in Europa na Nieuwjaar. In de competitie kunnen beide ploegen wel wat punten gebruiken.