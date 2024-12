LIVE: Krijgen we eindelijk meer spanning in de tweede helft? Voorlopig geen wissels te bespeuren

Cercle Brugge en OH Leuven sluiten de negentiende speeldag af in de Jupiler Pro League. Het is de eerste competitiewedstrijd voor de Vereniging zonder hun topschutter Denkey, die de overstap maakte naar de MLS. OH Leuven kon vorige week tegen Charleroi voor het eerst in lange tijd weer winnen.

52' 46"