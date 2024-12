Naast de topper tussen Genk en Anderlecht staat vandaag ook de clash tussen Union en Club Brugge op het programma. Voor blauw-zwart een cruciaal duel, aangezien Anderlecht punten verspeelde en het de kloof verder kan uitdiepen.

Union heeft echter zijn eigen ambities en wil met een sterke reeks van 11 op 15 verder naar boven kijken. Bij Union is coach Sébastien Pocognoli genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren. Loïc Lapoussin is niet beschikbaar, waardoor het spitsenduo David-Ivanovic de doelpunten moet leveren.

Club Brugge reist naar Brussel zonder Maxim De Cuyper en Raphael Onyedika, die niet volledig fit zijn. Dat geeft kansen aan Kyriani Sabbe en Casper Nielsen, die allebei aan de aftrap staan.

Voorin krijgt Andreas Skov Olsen de voorkeur op Chemsdine Talbi, terwijl Gustaf Nilsson de aanval compleet maakt. Beide ploegen hebben hun eigen belangen in deze topper. Union wil zich definitief in de subtop nestelen, terwijl Club Brugge geen steek wil laten vallen in de strijd om de hoogste plaatsen.

Met beide ploegen in goede vorm belooft het een intense wedstrijd te worden waarin details het verschil kunnen maken.

Wie wint deze kraker? Het Dudenpark vormt het decor voor een duel waarin zowel Union als Club Brugge alles zullen geven om het kalenderjaar met een hoogtepunt af te sluiten.