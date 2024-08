LIVE: Neemt Cercle Brugge goede Europese gevoel mee tegen KV Kortrijk?

Cercle Brugge ontvangt om 16u KV Kortrijk. De twee West-Vlaamse clubs zijn op zoek naar hun eerste punten van het seizoen.

Voor Cercle Brugge volgen de wedstrijden elkaar snel op. Donderdagavond speelde het nog thuis tegen het Schotse Kilmarnock, straks ontvangt het al KV Kortrijk. Na de 3-0 nederlaag van vorige week tegen Westerlo zijn er punten nodig.

Het is afwachten of en waar Miron Muslic zijn elftal zal aanpassen in vergelijking met donderdag. Vooral in de aanval kunnen er wel wat wissels gebeuren, Ouattara en Olaigbe kunnen naar de bank verhuizen voor Felipe Augusto en Minda.

Afwezigen bij KV Kortrijk

KV Kortrijk begon ook niet goed aan het nieuwe seizoen, het verloor met 1-0 van KAA Gent en staan zo opnieuw onderaan het klassement. Coach Alexandersson zal dan ook snel punten willen pakken om het scenario van vorig seizoen vermijden.

Hij kan wel niet rekenen op Gilles Dewaele, Abdoulaye Sissako, Djiby Seck en Jonathan Afolabi, zij zijn geblesseerd. Aanwinst Bram Lagae, die op huurbasis overkwam van KAA Gent, is dan weer wel speelgerechtigd.

Vorig seizoen hield Cercle Brugge de drie punten thuis tegen KV Kortrijk, het won overtuigend met 3-0. De laatste nederlaag in eigen huis tegen Kortrijk dateert al van 2020, makkelijk wordt het dus niet voor Alexandersson en co.