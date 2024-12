LIVE: Enkel pareltjes van goals tijdens Anderlecht-Dender, Vertonghen krijgt publiek al op de banken

Anderlecht en Dender willen het jaar in schoonheid afsluiten. Bij de Brusselaars viel er veel goed nieuws te rapen gisteren terwijl Vincent Euvrard toch wat problemen heeft met geblesseerden op cruciale plaatsen.

David Hubert wrijft zich waarschijnlijk wel in de handen. Na Nieuwjaar zou hij zijn volledige kern helemaal fit moeten terugkrijgen. Killian Sardella keert vandaag al terug in de basis na zijn blessure aangezien Thomas Foket nu geblesseerd is.

Maar op zijn bank zitten met Jan Vertonghen en Thorgan Hazard ook twee langverwachte terugkeerders. Het geeft hem direct meer opties, want met ook Degreef en Amuzu op de bank heeft hij ineens meer aanvallende opties. De paars-witte fans hopen vanavond Vertonghen en Hazard weer op het veld te mogen verwelkomen.

Voor Mario Stroeykens is het nog te vroeg, maar ook hij wordt na Nieuwjaar terugverwacht. Over Majeed Ashimeru is er de laatste weken bijzonder weinig nieuws geweest.

Bij Dender zijn er meer problemen. Met Fila, Hens en Viltard zijn er toch drie basisspelers onbeschikbaar. Voor Fila gaat de club deze winter de transfermarkt op om een vervanger te vinden.

Voor Kobe Cools is het een terugkeer naar het stadion waar hij in zijn jeugd nooit een match voor de A-ploeg mocht spelen. Anderlecht is qua spelerskern vele keren duurder dan die van Dender. "Dat betekent niet dat we ons zomaar naar de slachtbank laten leiden. Ik kijk uit naar deze wedstrijd. We willen nog eens laten zien waar FCV Dender voor staat."