LIVE: Twee maanden droogte, Antwerp staat voor heel zware opdracht tegen Genk

Antwerp sluit zijn kalenderjaar af in eigen huis tegen leider KRC Genk. Beide clubs kunnen niet op volle kracht aantreden.

KRC Genk en Antwerp openen donderdagnamiddag speeldag 20 in de Jupiler Pro League. Op tweede kerstdag zullen de Limburgers in Deurne-Noord hun leiderspositie willen verstevigen.

Coach Thorsten Fink zal opnieuw niet kunnen rekenen op Yira Sor, die nog steeds geblesseerd is. Bonsu Baah is nog niet helemaal fit en zal mogelijk op de bank plaatsnemen.

Maar ook de thuisploeg kan niet op volle kracht voor de dag komen. Bij Antwerp kan coach Jonas De Roeck geen beroep doen op Cristopher Scott, Michel-Ange Balikwisha en Mahamadou Doumbia.

Wedstrijden tussen Genk en Antwerp leveren normaal gezien wel wat spektakel op, dat leert het verleden ons. Zo vergeten we de kampioenenmatch op het veld van Genk nooit meer, waar Toby Alderweireld zijn Antwerp de titel bezorgde.

Momenteel is de situatie wel wat anders. Racing Genk staat alleen op kop in de Jupiler Pro League met 41 punten, terwijl The Great Old vierde is met tien punten minder. In de heenronde won Genk met 2-0. Antwerp kon thuis ook al twee maanden niet meer winnen.