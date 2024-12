LIVE: Kan Gent Union afhouden of stoomt ploeg in vorm ook door tegen Buffalo's?

Nog één speeldag dient er afgewerkt te worden in de Jupiler Pro League vooraleer het jaar om is. En het is een mooie speeldag met op donderdagavond een duel tussen de nummers 5 en 6 in de Jupiler Pro League.

Voetbal op Tweede kerstdag, het is een traditie in het Verenigd Koninkrijk en sinds kort ook in België. Want wat is er beter dan de overdaad van de voorbije dagen te verteren met een dag vol voetbal?

Gent op zoek naar bevestiging

KAA Gent ontvangt namelijk Union en hoewel de Brusselaars achter de Buffalo's staan in het klassement, zijn ze bij de bookmakers wel licht favoriet om met de drie punten te gaan lopen in de Planet Group Arena. Dat is natuurlijk omdat Union al 12 wedstrijden ongeslagen is en de vorm bij Gent wat anders is.

Vorige weekend wonnen de troepen van Wouter Vrancken nog wel op Sclessin maar vorige week ging Gent dan weer onderuit tegen Conference League-kneusje Larne FC dat tot dan toe nog geenenkel punt had gesprokkeld. Het zorgde er alleszins voor dat de supporters heel wat kritiek hebben op trainer Wouter Vrancken.

Vrancken zal zich alleszins niet zomaar gewonnen geven in het eigen stadion, ookal won Gent zijn voorbije 9 duels niet van Union. De 3-2 verloren bekerwedstrijd in het Dudenpark geeft daarvoor de doorslag. "Daar waren we goed en moeten we vertrouwen uit putten", aldus Vrancken.

Union wilt momentum behouden...

Bij tegenstander Union is het vertrouwen alleszins groot. Na een matige start verloor de ploeg van Pocognoli al 12 wedstrijden niet meer, daar zitten ook 3 Europese wedstrijden tussen. Vorige week gaf Union nog een 2-0 voorsprong weg tegen Club Brugge maar achteraf gezien was het 2-2 gelijkspel zeker geen onterechte uitslag.

union is bovendien aan het klimmen in de stand. Nadat ze eerst nog lang uit de top 6 stonden, stijgen ze bij een overwinning tegen Gent naar de 5e plaats. Mits verlies van Antwerp tegen Genk komen ze zelfs gedeeld mee vierde en is werkelijk alles opnieuw mogelijk voor Union.

... zonder Lapoussin

Wat niet meer mogelijk lijkt, is een terugkeer van Loïc Lapoussin. Na een disciplinaire sanctie keerde de Malagassiër enkele weken geleden opnieuw terug in de kern maar ondertussen is hij er opnieuw drie wedstrijden na elkaar niet mere bij geweest en vertelde Pocognoli al dat Lapoussin ook in Gent er niet bij zal zijn.

Kan Union naar de 5e plaats springen zonder Lapoussin of pakt Gent voor de eerste keer in 10 duels een zege tegen Union? Volg het sraks live bij Voetbalkrant.