LIVE Club Brugge-Beerschot: Hayen roteert stevig in basiself, onder meer Tzolis en Jashari op de bank

Drie dagen voor de confrontatie met Juventus in de Champions League ontvangt Club Brugge in Jan Breydel hekkensluiter Beerschot. Pakt blauw-zwart deze keer wel de drie punten?

Na de nipte zege in de beker van woensdag tegen Racing Genk moet Club Brugge alweer aan de bak. Met Beerschot ontvangt Club de laatste in de stand, dat op de vorige speeldag in de Antwerpse derby wel een punt pakte.

Daar slaagde Beerschot in eigen huis ook in tegen Club Brugge begin november. Blauw-zwart stond toen na een kwartier al 0-2 voor, maar slikte in het eerste kwartier van de tweede helft twee goals in twee minuten tijd.

Toen stond bij Club Brugge nog Andreas Skov Olsen in de basis, hij is deze week voor zo'n 14 miljoen euro naar het Duitse Wolfsburg. Zoals de voorbije weken zal Talbi wellicht in zijn plaats in de basis staan.

Nicky Hayen kan opnieuw rekenen op Joaquin Seys, die de voorbije weken kampte met een hamstringblessure, Romeo Vermant is er dan weer niet bij. Of Hayen nog wissels zal doorvoeren met het oog op de wedstrijd in de Champions League, is nog niet duidelijk.

Voor Beerschot wordt een punt pakken al een overwinning zijn, het pakte dit seizoen nog maar 1 op 30 in uitwedstrijden. Met na blauw-zwart ook nog een thuiswedstrijd tegen Union en een uitwedstrijd op Genk is het programma van Beerschot ook loodzwaar.