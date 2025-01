LIVE: Koud en weinig hartverwarmend in Dender-Cercle

Vanmiddag om 16.00 uur staat een spannende wedstrijd op het programma in het Dender Football Complex: Dender neemt het op tegen Cercle Brugge. Beide ploegen willen kostbare punten verzamelen om zich verder weg te werken van de degradatiezone.

De wedstrijd is extra bijzonder voor de familie Euvrard. Ronald, ex-scout en supporter van Cercle, ziet zijn zoon Vincent, ex-speler en ex-trainer van groen-zwart, nu als coach van Dender de lijnen uitzetten.

Cercle Brugge komt met vertrouwen naar Denderleeuw. Onder leiding van coach Ferdinand Feldhofer is de ploeg al zeven wedstrijden ongeslagen sinds de pijnlijke bekeruitschakeling tegen STVV.

De recente clean sheet tegen KV Mechelen – de tweede onder Feldhofer – geeft extra hoop. “Een clean sheet is cruciaal", benadrukt de Oostenrijkse T1. “Met één goal kan je dan al drie punten pakken. Tegen Leuven en Mechelen is dat gelukt, en ik geloof dat we het ook buitenshuis kunnen herhalen.”

Dender staat echter klaar om de strijd aan te gaan. Vincent Euvrard, die de ploeg naar een hoger niveau probeert te tillen, weet dat zijn team moet presteren in deze sleutelwedstrijd. Voor beide teams staat veel op het spel, want het vermijden van de play-downs blijft het hoofddoel.

Cercle Brugge rekent op de stabiliteit die het onder Feldhofer heeft opgebouwd. De focus ligt volgens verdediger Christiaan Ravych niet op de plaats in de rangschikking, maar op het groeien als team. “We zijn moeilijk te bekampen en nemen het stap voor stap. Tegen Dender verwacht ik een felle strijd met veel duels", aldus Ravych.