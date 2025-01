LIVE: Genk-spits Tolu lijkt niet te stoppen, maar KV Mechelen heeft een plan om het te proberen

Als Genk vandaag leider en titelkandidaat is, heeft dat veel met zijn spits te maken. Tolu is met zijn dertien doelpunten uitgegroeid tot de beste schutter in België. Is het vanavond in Mechelen weer prijs?

Dat willen ze bij de thuisploeg uiteraard net vermijden. Zeker omdat de Mechelaars naar een driepunter snakken na zes speeldagen zonder zege. "Van den Eynden deed het in Genk in de eerste helft wel super tegen hem", legt Besnik Hasi er zich niet bij neer dat Tolu niet af te stoppen valt. Van den Eynden komt door blessure niet meer in actie dit seizoen. Nieuwkomer Welsh krijgt de taak om Tolu aan banden te leggen.

"Ik heb er met hem over gesproken hoe tegen Tolu te spelen. Je mag niet op hem 'plakken', want hij heeft zoveel kracht." De Schot heeft dus specifieke instructies gekregen om Tolu aan te pakken. "Het is niet enkel Welsh tegen Tolu, we moeten ons ook nog focussen op andere jongens bij Genk. Als je druk zet, kan Genk wel de lange bal op Tolu spelen."

Fink moet kiezen tussen Tolu en Oh

Daar moeten ze bij Mechelen sowieso rekening mee houden. "Tolu en Janssen zijn de twee beste spitsen in België wat het bijhouden van de bal betreft. Het kan natuurlijk ook zijn dat Oh speelt." Bij de ontmoeting in de Cegeka Arena deed de Zuid-Koreaan het nog kantelen in het slotkwartier. "Welsh kent hem beter, want ze trainden nog samen bij Celtic."

Zaterdagavond komen we te weten of Mechelen enkel kan denken aan het afstoppen van de Genk-aanval of ook vrank en vrij zijn spel kan spelen. "Dat we tegen Genk minder te verliezen hebben? Zo denk ik er niet over. Onze intenties en onze manier van voetballen zijn nog hetzelfde." Genk wil na een 6 op 6 met twee clean sheets en een behoorlijke prestatie in de beker uit bij Club dan weer de draad oppikken.

Meer blessurezorgen bij Mechelen

Antonio komt in aanmerking voor zijn comeback en Vanrafelghem voor zijn debuut bij KVM. Naast Van den Eynden liggen ook Thoelen, Vanheusden, Foulon en Mrabti in de lappenmand. Voor Storm komt de match ook te vroeg. Fink moet enkel de geblesseerde Sor missen. Volg KV Mechelen - RC Genk om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!