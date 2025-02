LIVE Cercle Brugge-Standard: Twee ploegen die niet veel scoren treffen elkaar

Met Cercle Brugge-Standard treffen twee ploegen elkaar die in een uitstekende vorm zitten. Wie trekt die lijn door in een onderling duel?

Sinds Ferdinand Feldhofer op 10 december aangesteld werd bij Cercle Brugge zette hij een ongeslagen reeks van acht wedstrijden, zes in België en twee in Europa, op rij neer. En zo loodste hij Cercle naar het midden van het klassement.

Cercle Brugge staat nu op de elfde plaats in het klassement en heeft nu een voorsprong van voorlopig vijf punten op nummer dertien Westerlo. Met nog zeven wedstrijden te spelen lijkt de veilige zone voor de Vereniging bijna nabij.

Hetzelfde geldt zeker voor Standard. De ploeg van Ivan Leko staat zelfs op de zesde plaats, ook al scoorde het nog maar 16 keer dit seizoen. Al wordt die top zes nog bijzonder lastig voor Standard met het programma dat nog voor hen ligt.

Na Cercle staat Westerlo (uit), Racing Genk (thuis), Club Brugge (uit), Anderlecht (thuis), Union (uit) en Antwerp (thuis). Nu nog punten pakken tegen Cercle zal dus noodzakelijk zijn om die hoop op de top zes levendig te houden.

Veel goals moeten we niet verwachten in Cercle-Standard. De Vereniging scoorde maar vijf keer in zijn laatste vijf wedstrijden, Standard deed het nog minder met vier goals. Wie eerst scoort zal wellicht de drie punten pakken.