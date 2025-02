KAA Gent en Anderlecht kruisen zondag de degens in een kraker van formaat. De Buffalo's zitten in een mindere periode en willen hun plaats in de top zes heroveren. Anderlecht heeft dan weer een ferme klap gekregen donderdag tegen Hoffenheim.

De heenwedstrijd staat nog in het geheugen gegrift bij de Gentenaars. In november kreeg Gent een zware 6-0 nederlaag aangesmeerd, mede door twee rode kaarten. “De spelers praten er zelf nog steeds over", zegt interimcoach Danijel Milicevic. “Het is tijd voor sportieve revanche.” De Buffalo’s rekenen op een kolkende Planet Group Arena, waar slechts enkele tickets overblijven.

Bij Anderlecht zijn Dolberg, Edozie en Coosemans niet beschikbaar, en ook Thomas Foket haalde de selectie niet. Daartegenover staat de aanwezigheid van nieuwkomers Adryelson, Hey en Huerta. Francis Amuzu, wiens naam steeds vaker in transfergeruchten opduikt, is er nog bij.

Bij Gent is er goed nieuws rond Noah Fadiga. De verdediger, die een defibrillator kreeg ingeplant, traint opnieuw deels mee. “Hij heeft nog tijd nodig, maar het is een positief signaal", aldus Milicevic. Nieuwkomer Hyllarion Goore moet zich nog aanpassen en is voorlopig niet speelklaar.

Wat betreft transfers houdt Milicevic zich op de vlakte. “Dat is een vraag voor de sportieve leiding. Mijn focus ligt op de spelers die er zijn.” Mogelijke inkomende of uitgaande transfers blijven een optie in de laatste dagen van de mercato.

Voor Gent is winnen bijna een must in de strijd om Play-off 1, terwijl Anderlecht zijn goede vorm wil doortrekken. De Buffalo’s willen revanche, maar Paars-Wit heeft de top vier in het vizier. Een duel om naar uit te kijken.