LIVE: Leider Genk maakt zich, zonder sterkhouder op het middenveld, klaar voor clash met rode lantaarn Beerschot

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen Beerschot. Een duel tussen de leider en de rode lantaarn van de Jupiler Pro League.

KRC Genk is op dreef, al heel het seizoen lang. Vooral in eigen huis beleven de Limburgers een enorm sterk seizoen: één gelijkspel en 10 overwinningen in de Cegeka Arena.

Dat alleen al zou moeten volstaan om Dirk Kuyt en zijn troepen extra op scherp te zetten. Genk is niet voor niets leider, maar toonde zich al meerdere malen kwetsbaar tijdens het wedstrijdbegin dit seizoen.

De heenwedstrijd eindigde op het Kiel met 3-4, in het voordeel van Racing. Genk staat nog steeds alleen eerst en kan zich bij een zege verzekeren van een plaats in de Champions' Play-offs, ruim voor het einde van het reguliere seizoen.

Patrik Hrosovsky zit naar verwachting niet bij de kern, hij was ziek. Ook Yira Sor is er nog steeds niet bij. Beerschot moét punten beginnen pakken, want de kloof met de voorlaatste wordt steeds groter.

De Kielse Ratten tellen nog steeds maar 13 punten, goed ziet het er dus niet uit. Kunnen ze op Genk nog eens punten pakken?