KV Kortrijk moet dringend gaan winnen om zich nog te redden, Yves Vanderhaeghe rekent al verder: "Dertien wedstrijden"

KV Kortrijk en KVC Westerlo zullen speeldag 24 in de Jupiler Pro League tegen elkaar afsluiten. Voor beide ploegen staat er heel wat op het spel binnen 'Operatie Redding'. En dus is een overwinning eigenlijk een must.

Voor KVC Westerlo is de kloof met KV Mechelen op een veilige twaalfde plaats op dit moment vier punten, voor KV Kortrijk is dat nog het dubbel: acht eenheden achterstand. Met een overwinning kunnen ze wel tot op een punt van Westerlo komen.

In eventuele playdowns is de dertiende plaats ook een plaats die recht geeft op redding, dus elk punt kan van belang zijn - dat hebben ze bij De Kerels vorig jaar ook bewezen door via de ultieme barrages als veertiende in de Jupiler Pro League te blijven.

Vier punten inlopen

Vorige week pakten ze een stevig puntje op bezoek bij Club Brugge. Daar kan op verder gebouwd worden. "Het gelijkspel gaf een boost, maar een overwinning zou ons een nog grotere boost geven."

"Er zijn nog 13 wedstrijden. Laat ons voorlopig daar van uitgaan. Dan hebben we nog 13 wedstrijden om 4 punten in te halen. Dat is zeker niet onmogelijk, maar zoals ik zeg: we moeten wel eens een keer gaan winnen", aldus coach Yves Vanderhaeghe op zijn persconferentie vooraf.

Ook voor Westerlo is het een belangrijk duel. Met een overwinning zouden ze druk kunnen zetten op KV Mechelen en de rest van de op dit moment 'veilige' ploegen.