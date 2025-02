LIVE: Anderlecht-Antwerp onder hoogspanning: wie houdt het hoofd koel?

Drie dagen na hun intense halve finale in de Croky Cup staan Anderlecht en Antwerp opnieuw tegenover elkaar, dit keer in de Jupiler Pro League. De sfeer in het Lotto Park belooft geladen te zijn na de gebeurtenissen van donderdag op de Bosuil. De inzet is hoog, want beide teams strijden volop voor e

De confrontaties tussen beide ploegen dit seizoen waren pittig en soms op het randje. Vooral de wedstrijd van donderdagavond blijft nazinderen, met betwiste beslissingen rond de gelijkmaker van Yari Verschaeren, de rode kaart voor Dennis Odoi en een mogelijke handsbal van Ludwig Augustinsson. Bij Antwerp heerst een sterk gevoel van onrecht na de uitschakeling in de Croky Cup. Coach Jonas De Roeck stelde openlijk vraagtekens bij de arbitrage en de rol van de VAR bij de rode kaart van Odoi. De Great Old zal gebrand zijn op revanche en hoopt in Brussel een statement te maken. Spelers als Vincent Janssen zullen extra gemotiveerd zijn om zich te laten gelden. Voor Anderlecht was de kwalificatie voor de bekerfinale een enorme opsteker. De Brusselaars willen de positieve flow doortrekken en een nieuwe belangrijke stap zetten richting de Play-offs 1. Hubert en zijn team zullen erop gebrand zijn om hun voorsprong op de concurrentie te behouden en tegelijk Antwerp op afstand te houden. Met nog enkele speeldagen te gaan, wordt de strijd om de Play-offs 1 steeds spannender. Voor Anderlecht en Antwerp blijft het cruciaall om punten te pakken, want Standard en andere achtervolgers liggen op de loer. De winnaar van deze wedstrijd doet een uitstekende zaak, terwijl de verliezer zich plots in een precaire situatie bevindt. Gelet op de recente duels tussen deze ploegen mogen we een intense en fysieke wedstrijd verwachten. Beide teams zullen alles geven in de strijd om de drie punten. Met de recente emoties nog vers in het geheugen, kan een kleine vonk al voldoende zijn om het duel te laten ontploffen. Wie houdt het hoofd koel en trekt aan het langste eind?