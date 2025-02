LIVE: Kan Beerschot in eigen huis mission impossible nieuw leven inblazen tegen Charleroi?

Hoe verder de competitie vordert, hoe onmogelijker de opdracht voor Beerschot wordt om zich te redden. Zondagavond ontvangen de troepen van Kuyt Charleroi en hopen ze met de steun van het publiek punten te pakken.

Beerschot klaar voor Challenger Pro League

1En die punten zijn broodnodig want voorlopig heeft Beerschot maar liefst 15 punten nodig in de volgende 6 wedstrijden om zich te redden. Al is dat niet meteen de optie waar ze bij Beerschot naar keken de voorbije maanden. De kloof met de andere ploegen boven zich verkleinen, daar ging het om. Op Kortrijk heeft Beerschot nu 6 punten achter, STVV en Westerlo hebben al dubbele cijfers voorsprong.

De opdracht werd voor Beerschot vorige week nog wat lastiger gemaakt wanneer Kuyt enkele uren voor de confrontatie met leider RC Genk moest vernemen dat met Thibaud Verlinden zijn beste speler vertrok. Alsof het nog niet moeilijke genoeg was. Een misnoegde en gefrustreerde Kuyt liet zich uit in de pers maar dat deerde het Beerschot-bestuur niet.

Mission Impossible werd dus zo mogelijk nog onmogelijker voor Beerschot. Het thuispubliek is zowat het enige dat nog voor onverhoopt puntengewin kan zorgen, al lijken de Kielse ratten hun verblijf voor de Challenger Pro League al te kunnen reserveren.

Charleroi voor top 6

Tegenstander Charleroi flirtte de voorbije maanden ook even met die laatste vier plaatsen in het klassement. Maar een reeks van 11 op 18 zorgde ervoor dat de Zebra's voor de laatste speeldagen toch ook naar boven kunnen kijken.

Voorlopig staat Charleroi op de 8e plaats in het klassement, pal in het midden. Als ze winnen op Het Kiel, komen ze echter 2 punten van de zesde plaats van KAA Gent en ligt de race voor Play Off 1 weer helemaal open. Kan Charleroi zich voor de laatste 5 speeldagen weer helemaal mengen in die strijd. Volg de eerste stap die ze kunnen zetten live bij Voetbalkrant.