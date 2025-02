LIVE: Vermant én Nilsson in de basis bij Club, Verlinden start bij OH Leuven

Na een 1 op 6 wil Club Brugge weer aanknopen met een zege in de Jupiler Pro League. Tankt Club weer wat vertrouwen tegen OH Leuven voor Atalanta woensdag op bezoek komt?

Club Brugge verzekerde zich woensdag nog van de bekerfinale door Racing Genk uit te schakelen in de halve finale, maar veel overschot had blauw-zwart niet. Tegen OH Leuven wil blauw-zwart weer aanknopen met een zege.

Van zijn laatste vijf wedstrijden, alle competities samen, kon blauw-zwart geen enkele winnen. Door een gelijkspel tegen Kortrijk en een nederlaag op Antwerp zag Club leider Racing Genk ook weer uitlopen tot zes punten.

Toch lijkt Nicky Hayen er vertrouwen in te hebben dat Club de volle buit zal pakken tegen OHL. Chemsdine Talbi en Ardon Jashari zitten niet in de selectie, zij krijgen wellicht rust met het oog op de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Atalanta.

Onder meer Skoras, Siquet en Nielsen worden in de basis verwacht. De 19-jarige Zuid-Afrikaanse winger Shandre Campell zit ook voor het eerst in de selectie bij Club. Bij Club NXT scoorde hij zes keer in dertien wedstrijden, hij zal op de bank starten.

Bij OH Leuven verloor begin januari met 3-0 van Club in de beker, maar boekte vorige week een belangrijke 1-0 zege tegen KV Mechelen en staat tiende. Zeker van behoud is het nog niet, dus elk punt is welkom. Nieuwkomer Thibaud Verlinden moet daarbij helpen.