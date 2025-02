LIVE: FCV Dender moet vol aan de bak gaan in cruciale degradatiewedstrijd tegen STVV

FCV Dender zit in een moeilijke periode met slechts één punt uit de laatste vier wedstrijden. De ploeg voelt de druk van de achtervolgers en moet dringend punten pakken om uit de gevarenzone te blijven. Zaterdagavond staat een cruciaal duel tegen STVV op het programma.

Dender voelde zich vorige week zaterdag benadeeld door de arbitrage na de twee rode kaarten tegen Charleroi. Bruny Nsimba werd uiteindelijk niet geschorst en Aurélien Scheidler zag zijn straf verlaagd van drie naar twee speeldagen. Hij mist de wedstrijd tegen STVV, maar kan tegen Beerschot wel meespelen.

Ook David Hrncar kreeg eerder dit jaar een rode kaart tegen Cercle Brugge. De Slovaak merkt op dat Dender de laatste weken vaak benadeeld werd door scheidsrechterlijke beslissingen. "Drie rode kaarten en twee strafschoppen tegen in drie wedstrijden, dat heb ik nog nooit meegemaakt", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Wintertransfers

STVV heeft zich tijdens de wintermercato versterkt met Didier Lamkel Zé en Loïc Lapoussin, twee spelers die een wedstrijd kunnen beslissen. Dender haalde ook versterking binnen met Noah Mbamba en Tom Holmes. Mbamba mist nog wedstrijdritme, terwijl Holmes nog niet speelgerechtigd is. Coach Euvrard benadrukt dat beide spelers een aanwinst kunnen zijn, maar dat ze tijd nodig hebben om volledig klaar te zijn.

Door het uitvallen van Karol Fila krijgt David Hrncar opnieuw een belangrijke rol in het elftal. "Als we deze wedstrijden winnen, zetten we een grote stap richting behoud", zegt hij overtuigend.

Krijgen we opnieuw veel doelpunten?

Dender speelde in de heenwedstrijd tegen STVV een spectaculaire 3-3 gelijkspel. Na de zware 5-0 nederlaag tegen Charleroi is de vraag of Euvrard vasthoudt aan zijn basiselftal of wijzigingen doorvoert. Mogelijk keert Oratmangoen terug in de ploeg. Met STVV als tegenstander wacht een cruciale wedstrijd, beide ploegen staan immers goed in de degradatiezone.