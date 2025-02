KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. Genk-coach Thorsten Fink voerde maar liefst vijf wissels door. Sattlberger, Nkuba, Adedeji-Sternberg, Hrosovsky en Oh komen in de ploeg. Geen Tolu in de spits dus. Bij Cercle maakt Minda plaats voor Agyekum.

2' 53"

Brandon Morren vanuit Cegeka Arena

Genk met een knappe aanval El Ouahdi kon zijn schot niet kaderen.

1

We zijn eraan begonnen in Genk!

1

KRC Genk - Cercle Brugge: 0-0



KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Hyun-Gyu Oh - Jarne Steuckers - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Mike Penders - Zakaria El Ouahdi

Bank: Adrian Palacios - Olivier Vliegen - Hendrik Van Crombrugge - Christopher Bonsu Baah - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Ibrahima Sory Bangoura - Luca Oyen - Toluwalase Arokodare



Cercle Brugge: Ibrahim Diakite - Edgaras Utkus - Lawrence Agyekum - Erick - Felipe Augusto - Gary Magnée - Abu Francis - Maxime Delanghe - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Christiaan Ravych

Bank: Lucas Perrin - Warleson - Malamine Efekele - Alan Minda - Flavio Nazinho - Alama Bayo - Nils De Wilde - Jonas Lietaert - Emmanuel Kakou

Vooraf