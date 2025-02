De 25ste speeldag begint vandaag met KV Mechelen - KAA Gent. Bij de bezoekers staat Milicevic voorlopig nog altijd aan het roer. Met de overwinning tegen Anderlecht zal hij intern ook punten gescoord hebben. Krijgen we daar een bevestiging van?

Mechelen en Gent zijn twee teams met een stevige lijst aan afwezigen. Dat ze daar allebei mee te kampen hebben, heeft het voordeel dat het niet door één van de twee als excuus aangehaald zal worden. Bij KV Mechelen zijn de excuses alvast op na negen speeldagen op rij zonder overwinning. De vraag is stilaan: wordt die lange reeks alsnog onderbroken of worden het de play-downs?

Ja, Mechelen speelde in Anderlecht genoeg kansen bijeen om een punt te pakken en had in Leuven met een man meer in het slot erop en erover kunnen gaan. Alleen: het gebeurde niet. De efficiëntie in beide zestien meters blijft een heikel punt. Bovendien lijkt het systeem van Hasi nog weinig nut te hebben zonder een speler die op links zijn flank kan afdweilen en defensief solide genoeg is.

Kansen van Milicevic om aan te blijven groeien

Blijft Hasi zich vastklampen aan dezelfde methodes of niet? Dat antwoord krijgen we vrijdagavond. Wat we ook te weten zullen komen, is of de kans weer wat groter is dat Milicevic als T1 het seizoen uitdoet bij Gent. De spelers en de fans lijken daar de voorkeur aan te geven. Dat de Buffalo's met een zege tegen Anderlecht weer de top 6 indoken, heeft de kansen van de Bosniër ongetwijfeld vergroot.

Na het ontslag van Vrancken lijkt het creëren van defensieve stabiliteit de manier waarop Gent play-off 1 zou kunnen halen. Milicevic verklaarde alvast dat hij hoopte dat Benito Raman na het gala van de Gouden Schoen nog gaan biljarten is. "We spelen als eerste dit weekend, het is dus belangrijk om een statement te maken naar de concurrentie", liet de Gent-trainer zich ook wel van zijn ernstige kant zien op zijn persbabbel.

Resem afwezigen bij KVM en Gent

Voor Foulon komt deze match te vroeg. Ook Thoelen, Vanheusden, Van den Eynden en Van Cleemput blijven in de lappenmand. Daarnaast zijn Touba en Mrabti geschorst. Gent recupereert Surdez, maar Hjulsager is out met een kuitblessure. De andere geblesseerden zijn Vandenberghe, Omgba, Fadiga en Dean. Lopes Da Silva is geschorst. Volg KV Mechelen - KAA Gent vanavond LIVE om 20u45 op VOETBALKRANT.COM!