De eerste twee weken van februari stonden bol van de toppers voor Antwerp: Club Brugge ging voor de bijl, de dubbele ontmoeting met Anderlecht laat dan weer een wrange nasmaak na. Nu komt er weer een heel ander type uitdaging aan.

Het bezoek van KV Kortrijk aan de Bosuil betekent dat Antwerp vermoedelijk nog eens een laag blok uit verband zal moeten spelen. Anderzijds zijn de Kerels geen specialisten in het verzamelen van clean sheets. Dat lukte voor het laatst in de beker tegen ... Antwerp. Het wordt voor de bezoekers belangrijk om voldoende te kunnen prikken, zeker omdat ze de punten hard nodig hebben in de degradatiestrijd.

De Great Old zal er dan weer op gebrand zijn om de kater door te spoelen na de clashes tegen Anderlecht. Dat Antwerp in het Lotto Park op weinig aanspraak kon maken, komt misschien ook omdat mentaal de knop nog omgedraaid moest worden na de bekeruitschakeling. Inmiddels moet dat zeker gebeurd zijn en zou Antwerp voor de eigen aanhang weer zijn beste voetbal moeten kunnen bovenhalen.

KVK op zijn hoede voor pogingen uit tweede lijn

Bij een zege kan RAFC in de stand voorlopig weer over Anderlecht springen. KVK-trainer Yves Vanderhaeghe maakt zich in elk geval geen illusies over de opdracht waar zijn team voor staat. "Antwerp is thuis nog sterker dan uit, het krijgt er altijd een duw in de rug van zijn supporters. Het is offensief sterk met spelers als Kerk, Chery en Janssen die vanuit de tweede lijn kunnen aanleggen en doe er ook nog maar Doumbia bij."

Kortom: Kortrijk moet er op voorbereid zijn dat het gevaar langs alle kanten kan komen. "We hebben ze goed geanalyseerd en we hebben onze groep goed klaargestoomd. Hopelijk draait het een keer in onze richting uit." Dat is een verwijzing naar de vele nipte nederlagen die Kortrijk lijdt, wat wel eens nefast kan zijn in de strijd om het behoud.

Odoi onzeker bij Antwerp

Bij Antwerp is Odoi, de antiheld uit de beker, net als Scott twijfelachtig. Bataille, Engels en Adekami ontbreken zeker. Kortrijk ziet Lagae en Kadri terugkeren uit schorsing, maar moet wel Gunnarsson en Fujii nog missen. Volg Antwerp - KV Kortrijk zaterdagavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!