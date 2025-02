LIVE: Weinig grote kansen in openingskwartier Cercle Brugge-Westerlo

Cercle Brugge en Westerlo sluiten de 26ste speeldag af. Wie zet een grote stap richting het behoud in eerste klasse?

Cercle Brugge en Westerlo zijn de nummer twaalf en elf uit de Jupiler Pro League en kunnen alle punten goed gebruiken. KV Mechelen, dat om 16u tegen Union speelt, heeft maar één puntje minder dan de twee ploegen.

En dus is het zowel voor Cercle Brugge als voor Westerlo belangrijk om de drie punten te pakken. En dat is misschien vooral voor de Vereniging het geval. Zij spelen in de laatste drie speeldagen nog tegen Antwerp (thuis), Club (thuis) en Anderlecht (uit).

In zijn laatste drie wedstrijden pakte Cercle wel maar 2 op 9, waardoor het opnieuw naar onder moet kijken. De Vereniging kon ondanks het vertrek van topschutter Denkey wel minstens één keer scoren in zijn laatste tien wedstrijden.

Westerlo kon acht wedstrijden niet winnen, maar zijn laatste twee won de ploeg van Timmy Simons wel. Tegen Standard speelde Westerlo goed en won het overtuigend met 4-2. De vorm zit dus duidelijk goed bij Westerlo.

De laatste twee onderlinge confrontaties won Westerlo thuis, Cercle Brugge won zijn laatste twee thuiswedstrijden dan weer tegen Westerlo. Het kan alle kanten uit, maar winnen is voor beide ploegen noodzakelijk.