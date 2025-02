LIVE: Met Jan Vertonghen eindelijk weer op het veld? Anderlecht staat voor zware dobber in Charleroi

Anderlecht wil zich vanavond in Charleroi herpakken na de zware Europese tik tegen Fenerbahçe. De 3-0 nederlaag in Istanbul maakt een verdere Europese campagne zo goed als onmogelijk.

Toch wil paars-wit zich snel herfocussen op de competitie, waar het nog wil meespelen voor de titelstrijd. Coach David Hubert kan stilaan weer rekenen op een volledige kern. Jan Vertonghen lijkt eindelijk fit en brengt de broodnodige ervaring in de defensie.

Ook Huurling Samuel Edozie kreeg donderdag speelminuten en mag zich opmaken voor een grotere rol in de ploeg. Daarnaast liet César Huerta bij zijn debuut al positieve indrukken na.

Charleroi wordt echter geen hapklare brok. De Carolo’s dromen nog van een plek in de top zes, maar lieten vorige week kostbare punten liggen tegen Beerschot. Hun programma oogt zwaar, met onder meer confrontaties tegen Racing Genk en Club Brugge in het verschiet.

Coach Rik De Mil weet dat Anderlecht een moeilijke tegenstander wordt. “Het feit dat ze in Turkije geroteerd hebben, toont dat Hubert deze wedstrijd heel serieus neemt", zei hij in aanloop naar de match.

Voor Anderlecht is een overwinning noodzakelijk om de druk op Genk en Club Brugge hoog te houden. Tegelijk kan een zege het vertrouwen opkrikken na de Europese ontgoocheling.

De aftrap in het Stade du Pays de Charleroi wordt gegeven om 18u30. Kan Anderlecht de rug rechten, of pakt Charleroi belangrijke punten in de strijd om play-off 1?