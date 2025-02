LIVE: Genk op voorsprong, Standard-speler moet getroost worden door ploegmaats na onbegrijpelijke misser!

Brandon Morren vanuit Sclessin



45+2

Steuckers komt in een geweldige positie om de bal goed voor doel te brengen, maar speelt dan een verschrikkelijke pass in de handen van Bazunu.



45

We krijgen 3 minuten blessuretijd.



44

Onwaarschijnlijke misser!

Hoe Camara deze open kans mist kan niet worden uitgelegd. De Standard-speler krijgt het leer op een meter of drie voor doel, Penders was al uitgeschakeld, maar Camara trapt de bal onbegrijpelijk hoog over doel. Hij is er echt niet goed van en moet zelfs getroost worden door zijn ploegmaats.



35



Doelpunt van Christopher Bonsu Baah (Konstantinos Karetsas)

Na een saai halfuur is daar het openingsdoelpunt! Karetsas speelt een hoofdrol in de actie en kan zichzelf belonen met een knappe assist, want hij kon evengoed zelf op doel knallen.



30

Wat een kans voor Genk!

Hier komt Standard heel goed weg! Bonsu Baah knalt op de paal, Tolu was gevolgd maar geloofde er niet meer in en zag de bal achter zich terug rollen. Steuckers knalt nadien op een verdediger. Hier zat zeker meer in.





24

Standard wacht af en Genk blijft voornamelijk in balbezit. Voorlopig blijft de neutrale supporter op zijn honger zitten.



20

Kayembe wil Tolu bereiken met een voorzet, maar die kon alweer niet bij de bal.



15

Weer een heel goede Genkse voorzet, maar Tolu kan er zijn hoofd net niet tegenzetten.



15







13

Als Standard in blok staat geraakt Genk er amper doorheen. De Rouches loeren op de counter.



10

Lawrence botst heel hard met zijn doelman en moet verzorging krijgen.





8

Tolu trapt op een voorzet van Bonsu Baah naast doel. Zo een eerste keer Genk ook.



6

Standard met een eerste veelbelovende aanval, een schot van Zeqiri wordt geblokt. Ondertussen heeft Bangoura al wat last.



4

Genk aan de bal. Leko heeft trouwens effectief voor een viermansverdediging gekozen.



1

We zijn eraan begonnen op Sclessin!



1

Standard - KRC Genk: 0-0





20:02

Goedenavond aan iedereen en welkom bij de live voor Standard-Genk op speeldag 26!





