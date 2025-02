Union staat na een 18 op 18 stevig in de top drie. KV Mechelen is ondertussen virtueel in de play-downs beland. Desondanks zijn ze er bij Malinwa van overtuigd dat ze niet zullen zakken.

In de competitie is Union de laatste maanden amper op een foutje te betrappen. De ploeg van Sébastien Pocognoli staat dan ook stevig in de top drie. De halve uitschuiver van Club Brugge biedt wel een enorme kans om ook dichter richting die tweede plek te sluipen. Mits een nieuwe overwinning nadert Union tot op drie punten van blauw-zwart.

Het grootste gevaar is misschien dat de dreun in de Europa League zou nazinderen. Union had van de ontmoeting in het Koning Boudewijnstadion wel meer verwacht dan een 0-2-nederlaag en kon zijn gebruikelijke spel niet spelen. Er is natuurlijk wel nog een groot niveauverschil met de JPL en de terugkeer naar het eigen Dudenpark biedt Union de gelegenheid om weer een betere versie van zichzelf te laten zien.

KV Mechelen-trainer Hasi niet in paniek

KV Mechelen kan ondertussen al tien speeldagen niet meer winnen. "Deze groep gaat niet degraderen", zegt Besnik Hasi, die zich voor zijn uithaal excuseerde bij Lion Lauberbach, echter zonder verpinken. "Daar hebben we te veel kwaliteit voor. We moeten punten verzamelen, maar veel van onze rechtstreekse concurrenten spelen nog tegen elkaar."

Het kan dus snel gaan, zowel in de positieve als in de negatieve richting. "Ik zei maanden geleden al dat de marges klein zijn en dat is nog altijd zo. Westerlo heeft na een lange reeks zonder zege ook twee matchen na mekaar gewonnen. Dat kan bij ons ook gebeuren." Hasi benadrukt wel dat hij meer verwacht van zijn invallers: ook zij zullen een bijdrage moeten leveren.

Castro-Montes out en Foulon keert terug

Na een fysieke terugval is Castro-Montes een belangrijke afwezige bij Union. Daarnaast is Niang geschorst. Bij KV Mechelen is de terugkeer van sterkhouder Foulon een opsteker, al zal die zeker nog niet aan de aftrap komen. Vanheusden, Van den Eynden en Van Cleemput blijven in de lappenmand. Volg Union SG - KV Mechelen om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!