LIVE: Anderlecht en Union gaan rusten bij een 0-1-stand

Vanavond staat de Brusselse derby tussen Anderlecht en Union op het programma, en die belooft extra geladen te zijn, zowel op het veld als erbuiten. De match wordt gekarakteriseerd door een oproep van de Fan Council van Anderlecht om vijf minuten stilte in te lassen aan het begin van de wedstrijd.

Dat gebaar is bedoeld als protest tegen wat zij beschouwen als een gebrek aan communicatie en steun van de club richting de fans. Recent werd er al onvrede geuit over de organisatie van uitwedstrijden, zoals die tegen Fenerbahçe, waar de supporters zich in de steek gelaten voelden door de club.

De incidenten die volgden in de tribunes tijdens de returnwedstrijd tegen de Turken, en de daaropvolgende maatregelen, waaronder de sluiting van tribune N5 voor deze derby, geven de geladen sfeer alleen maar meer gewicht.

Anderlecht mist voor de clash tegen Union enkele sleutelspelers. Naast Verschaeren en Dolberg, is nu ook Tristan Degreef niet beschikbaar wegens een rugblessure. Dit betekent dat Anderlecht verder moet rekenen op de fitheid van onder anderen Vázquez en Huerta in de aanval.

Union komt naar het Lotto Park met een relatief fitte selectie, op Castro-Montes na, die geblesseerd is. De Brusselse derby is extra beladen door de gebeurtenissen van de afgelopen weken, waarin Anderlecht en Union Europees uitgeschakeld werden.

Maar er was ook de actie van de Ultra's van Anderlecht die de spelersbus van Union bekladden voor het vertrek naar Amsterdam. De harde kern van de supporters zal zich ongetwijfeld laten horen, en de verwachting is dat de eerste vijf minuten van de wedstrijd, als onderdeel van de protestactie, bijzonder stil zullen zijn.