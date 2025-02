LIVE: Kan OH Leuven broodnodige punten pakken op het veld van Antwerp of verzekert Great Old zich van play off 1?

Nog vier wedstrijden te gaan en de reguliere competitie zit erop. De tijd begint dus te dringen voor de ploegen die zich nog niet verzekerd hebben van hun doel. Twee van die ploegen zijn Antwerp en OH Leuven.

Antwerp voor top 6

De Great Old wilt na de reguliere competitie absoluut play off 1 spelen en daar zijn ze ook naar op weg, maar zekerheid is er nog niet. Momenteel staat Antwerp 8 punten voor op Standard. Met een overwinning tegen OH Leuven worden dat er dus 11 en moet Standard 12/12 pakken tegen Club Brugge, Anderlecht, Union en... Antwerp. Een nagenoeg onmogelijke opdracht.

Maar met ook nog wedstrijden tegen KAA Gent en Cercle Brugge is het resterende schema voor Antwerp ook zeker geen sinecure. Als er niet gebibberd mag worden in de laatste speeldagen, kan er maar best gewonnen worden van OH Leuven.

OH Leuven kan elk punt gebruiken

Bij OHL staan ze op de 10e plaats maar wel amper 2 punten boven de streep die hen behoedt voor de relegation play offs. Om daar te staan, moest OH Leuven vorige week een felbevochten partij winnen tegen Dender. De troepen van Chris Colemans stonden tot in minuut 88 nog 1-2 achter maar via Schrijvers en Mijatovic kon de wedstrijd toch nog helemaal gekeerd worden in het voordeel van OHL.

Maar het is duidelijk dat de Leuvenaars naar Antwerp trekken om een resultaat te behalen, ongeacht de manier waarop ze dat doen. Met ook nog wedstrijden tegen Westerlo, Kortrijk en STVV in het verschiet speelt OHL bovendien zijn laatste drie speeldagen alle drie tegen rechtstreekse concurrenten. Eén vormdip kan genoeg zijn om het Leuvense doemscenario te laten voltrekken.

Wat wordt het om 20u45 op de Bosuil? Aan Den Dreef werd het in de heenwedstrijd 1-1. En elk punt mag dan wel tellen voor beide teams, een punt is sowieso wat magertjes voor beide teams. Vooral OH Leuven zal het vagevuur dan weer wat dichter zien komen.