LIVE Club Brugge-Standard: Kan blauw-zwart puntenverlies vermijden tegen de Rouches?

Na de kwalificatie voor de achtste finale in de Champions League moet Club Brugge in de Belgische competitie aan de bak tegen Standard. Knoopt blauw-zwart weer aan met een overwinning?

Na een 5 op 12 zag Club Brugge de afgelopen weken leider Racing Genk opnieuw uitlopen tot acht punten. Dat verschil wil Club in de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie niet nog groter laten worden.

Al zal dat niet makkelijk worden voor Club Brugge. In augustus verloor blauw-zwart nog met 1-0 op het veld van de Rouches. Al zat Club Brugge toen nog niet helemaal in vorm, dat is nu toch wel anders.

Standard moet vooruit en achteruit kijken

Standard is echter ook wat op de dool de voorbije drie wedstrijden. Het speelde gelijk op het veld van Cercle, verloor bij Westerlo en ging ook thuis de boot in tegen Racing Genk. De top zes wordt zo plots bijzonder moeilijk voor de Rouches.

De ploeg van Ivan Leko zit zo wat in een vreemde situatie. Het verschil met nummer zes KAA Gent is vijf punten, maar ook de voorsprong op de eerste degradatieplaats is slechts vijf punten. Standard moet dus vooral vooruit als achteruit kijken.

Sterke thuisreputatie van Club tegen Standard

Club doet het wel goed de laatste jaren tegen Standard. Blauw-zwart verloor thuis al vijftien wedstrijden niet meer van de Rouches in de competitie, de laatste nederlaag dateert al van 2013. Toen won Standard met 0-2 op Jan Breydel in de play-offs.