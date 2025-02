LIVE: Hoogspanning in Dender vandaag: cruciale speeldag voor zowel thuisploeg als Beerschot

Vanmiddag om 16u staat de belangrijke wedstrijd tussen Dender en Beerschot op het programma. Met nog vier speeldagen te gaan, is de strijd om het behoud in volle gang. Beide teams hebben dringend punten nodig: Dender om de Relegation Play-offs te vermijden en Beerschot om zijn kansen gaaf te houden.

Beerschot kent een moeizaam seizoen en staat momenteel laatste in het klassement met 14 punten, behaald uit twee overwinningen en acht gelijke spelen. Opmerkelijk is dat beide zeges in eigen huis werden behaald, tegen Anderlecht (2-1) en Cercle Brugge (3-2). Op verplaatsing kon Beerschot voorlopig slechts één punt sprokkelen.

Ondanks een moeilijk seizoen wist Beerschot al 24 keer te scoren, maar kreeg het ook 56 doelpunten tegen. Topscorer Al Sahafi staat op vijf doelpunten, maar vooral nieuwkomer Redan zorgt voor gevaar. De aanvaller, die in de wintermercato gehuurd werd van Avellino, heeft in zijn eerste twee wedstrijden al drie keer gescoord, waaronder twee doelpunten tegen Gent.

Die wedstrijd ging uiteindelijk met 3-2 verloren, waarbij Gent twee penalty's nodig had om Beerschot te verslaan. Middenvelder Colassin kreeg in de extra tijd rood, maar is na een beslissing van het Beroepscomité toch speelgerechtigd tegen Dender.

Dankzij de recente winteraanwinsten lijkt Beerschot sterker voor de dag te komen en aantrekkelijker voetbal te brengen. De inzet is bijzonder groot voor beide ploegen.

Dender wil zich zo snel mogelijk verzekeren van het behoud en moet daarvoor belangrijke punten pakken. Beerschot, dat onderaan het klassement blijft bengelen, kan zich nauwelijks nog een misstap veroorloven. De spanning is dus gegarandeerd in deze cruciale wedstrijd.