LIVE: Uitverkochte Cegeka Arena blijft wachten op spektakel

KRC Genk neemt het zondagnamiddag thuis op tegen KAA Gent. Beide clubs hebben veel aan een driepunter.

KAA Gent reist zondagnamiddag richting Limburg om leider Genk in de ogen te kijken. De Buffalo's hopen de Europese uitschakeling door te spoelen met drie belangrijke punten.

Het einde van de reguliere competitie nadert en Gent zal er nog alles aan moeten doen om zich te verzekeren van een plaats in de Champions' Play-offs. Momenteel staat de club 6e met 40 punten.

Dat zijn er vier meer dan eerste achtervolger Charleroi, al moet Standard, de 8e in de stand met 35 punten, ook nog spelen tegen Club Brugge. KRC Genk wil dan weer als leider de reguliere competitie afsluiten.

Daar hangt een eerste Europese ticket aan vast. Coach Thorsten Fink maakte al duidelijk dat dit het eerste doel is van de Limburgers. In de heenronde won Genk met 0-2 in de Planet Group Arena.

Genk heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloren in eigen huis. De Smurfen zitten bovendien al aan 12 overwinningen op rij in de Cegeka Arena. Kan Gent een punt zetten achter deze indrukwekkende reeks?