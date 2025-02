LIVE: Kortrijk met derde coach van het seizoen meteen in levensbelangrijk duel

KV Kortrijk en Cercle Brugge staan momenteel allebei op een plaats onderaan het klassement. Als alles zo zou blijven, dan ontmoeten ze elkaar in de playdowns ook nog twee keer. En dus is het alle hens aan dek deze week.

KV Kortrijk staat momenteel op een vijftiende plaats in de stand, terwijl Cercle Brugge op de dertiende plaats staat. De kloof tussen beide ploegen is wel liefst twaalf punten.

Storck moet operatie redding inzetten

En dus is het vooral aan De Kerels om te winnen als ze zich nog willen redden dit seizoen. Dat gaan ze proberen te doen met hun derde coach van het seizoen. Na Freyr Alexandersson en Yves Vanderhaeghe (III) komt er nu Bernd Storck (II) om de honneurs waar te nemen.

"Ik zag hier veel mensen met afgezakte schouders. Ik breng optimisme in de club en iedereen moet daarin mee. Zo hebben wij ons bij mijn vorige periode hier in Kortrijk gered, zo moeten wij het nu ook doen", klonk het op zijn eerste persbabbel.

Geen Van Der Bruggen tegen ex-team

Te beginnen dus met de clash tegen Cercle Brugge. Abdel Kadri is heel onzeker voor zondag door een verrekking, terwijl Gilles Dewaele ziek was de voorbije dagen. Haruya Fujii onderging een operatie aan de knie.

Bij de bezoekers is Hannes Van Der Bruggen dan weer geschorst. "Het is jammer dat we Hannes moeten missen", aldus Feldhofer op zijn persconferentie daarover.