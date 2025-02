LIVE: opnieuw scorende Raman of Lamkel Zé? KVM en STVV willen verlengstuk breien aan puntengewin tegen Union en Club

KVM en STVV willen een verlengstuk breien aan hun prestaties tegen Union en Club Brugge. Al is het meer van moeten, want in hun posities zijn dit de affiches die je naar je hand moet zetten om te tonen dat je een plekje in de JPL waard bent.

KV Mechelen rekent op Benito Raman om offensief het verschil te maken, Sint-Truiden op Lamkel Zé. Er komt uiteraard nog veel meer bij kijken, maar dit zijn wel de twee meest in het oog springende figuren in deze teams. Raman heeft meer gescoord dan dat hij aan de aftrap stond. Dan weet je wel hoe belangrijk hij momenteel is voor KV Mechelen.

Dat brengt ook nadelen met zich mee, bijvoorbeeld dat Malinwa offensief vooral van hem afhankelijk is. Daarnaast heeft het ook regelmatig te maken gekregen met defensieve problemen, maar vorige week in het Dudenpark zat het op dat vlak wel snor. De Wolf keepte met een zodanige uitstraling dat dit zijn verdedigers vertrouwen moet geven voor de laatste vier competitiematchen.

Offensief kwartet STVV maakt indruk

De sterke punten van STVV moeten ook helemaal niet in het defensieve compartiment gezocht worden. Gelukkig heeft Felice Mazzu in 2025 een offensief kwartet ter beschikking dat vele ploegen angst inboezemt. Met Brahimi, Lapoussin, Bertaccini en Lamkel Zé kunnen de Kanaries wel wat aanvallend geweld op hun tegenstanders loslaten.

Lamkel Zé lijkt in de rol van diepe spits aan te knopen met een niveau waar zelfs de Club-verdediging de handen vol mee heeft. De druk ligt ook vooral bij zijn ploeg, met een achterstand van zes punten op een veilige plek. Moesten de Truienaars vrijdag in een winnende positie komen, is het ook de vraag of ze het resultaat over de streep kunnen trekken. Ze verloren al negen punten in blessuretijd.

KVM en STVV openen de speeldag

Enkel de langdurig geblesseerden Vanheusden, Van den Eynden en Van Cleemput ontbreken bij KV. Bij Sint-Truiden zijn de geblesseerden Van Helden, Taniguchi, Barnes en Delpupo. Volg KV Mechelen - STVV vrijdagavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!