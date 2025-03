LIVE 1-0! Shinton rood, Matijas pakt penalty! Mechelen bijt zich stuk op Beerschot

De reguliere competitie zit er bijna op en wat is de spanning groot, vooral voor het vermijden van de relegation play offs. Zo ook zondagmiddag tussen Beerschot en KV Mechelen.

Beerschot even gered

Niet bepaald voor Beerschot. De Kielse ratten staan al enkele maanden op de laatste plaats en het is dan ook al even duidelijk dat de kampioen van de Challenger Pro League vorig jaar het moeilijk zal krijgen om langer dan één seizoen in de Jupiler Pro League te verblijven.

Even leek de vergadering van de Pro League om het competitieformat te hertekenen nog een ultieme reddingsboei voor Beerschot. Zo was er even sprake dat er geen degradanten zouden zijn dit seizoen maar dat scenario werd toch niet goedgekeurd.

Spanning troef

Dat Beerschot relegation play offs moet spelen, staat al even vast. Wie hen naast Kortrijk zal vergezellen staat nog lang niet vast. STVV lijkt vast te staan en dan... Westerlo heeft 30 punten. Dender, Cercle Brugge én KV Mechelen 32. Daarboven staat OH Leuven met 33 punten. Spannend genoeg met nog 2,5 speeldagen te gaan?

En dan te bedenken dat KV Mechelen twee weken geleden nog wist te winnen op het veld van Union, één van de moeilijkste verplaatsingen in België. Zonder die overwinning zou het al van november geleden zijn dat KV Mechelen nog eens kon winnen. Thuis tegen... Beerschot.

Kan KV Mechelen opnieuw met de drie punten gaan lopen tegen Beerschot of pakken de troepen van Dirk Kuyt toch opnieuw punten en wie weet een eerste overwinning sinds 1 december? Volg het straks live op Voetbalkrant.