Vooraf

KAA Gent wil steviger in de top-6 terechtkomen, terwijl Club Brugge dichter wil komen op leider KRC Genk. Bij de thuisploeg staat Vandenberghe in doel en krijgen we voorin Vanzeir én Gudjohnsen, bij de bezoekers is Tzolis geschorst en Onyedika geblesseerd. We zien onder meer Siquet tussen de lijnen.