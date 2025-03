LIVE: OHL schiet eindelijk wakker, Ikwuemesi mist een open doelkans

Met nog drie speeldagen te gaan in de reguliere competitie is de spanning onderin te snijden. OH Leuven en Westerlo krijgen vanavond een kans om een grote stap te zetten richting behoud.

Met wedstrijden tegen Westerlo, KV Kortrijk en STVV hebben de Leuvenaars hun lot in eigen handen. Winst tegen Westerlo betekent quasi zekerheid over het behoud, iets waar de spelers bij OHL uiteraard enorm op gebrand zijn.

Dat liet ook middenvelder Birger Verstraete uitschijnen op de clubwebsite. “De vreugde-uitbarsting op Antwerp toont dat de groep goed aan elkaar hangt, dat we allemaal hetzelfde doel hebben. We willen zo snel mogelijk zekerheid. De sfeer is fantastisch en we willen die lijn doortrekken.”

Toch wil Verstraete de Kemphanen niet onderschatten. “We zijn ons bewust van de sterkte van de kern van Westerlo. Ze staan, net als een aantal andere ploegen, te laag voor hun kwaliteiten."

Blessurezorgen bij Timmy Simons

Bij Westerlo moet Timmy Simons het naar alle waarschijnlijkheid opnieuw stellen zonder doelman Andreas Jungdal, die nog niet fit is na een blessure. Koen Van Langendonck zal hem net zoals vorige week tegen Charleroi opnieuw vervangen. Ook aanvaller Allahyar Sayyadmanesh sukkelt met rugproblemen en zal de trip naar Leuven vermoedelijk niet halen.

Voor zowel OH Leuven als Westerlo is dit een beslissend duel. Met het gewijzigde competitieformat nog vers in het achterhoofd, willen beide teams zo snel mogelijk hun toekomst veiligstellen. Wie vanavond wint, kan opgelucht ademhalen. Voor de verliezer wordt de slotfase van de competitie een loodzware strijd.