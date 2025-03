LIVE: Hazard brengt Anderlecht op voorsprong met formidabel doelpunt

Vanavond om 18u30 staat de klassieker tussen Standard en Anderlecht op het programma. De Rouches ontvangen paars-wit in een duel dat zowel op mentaal als tactisch vlak belangrijk is.

Voor Anderlecht is het de kans om de druk op Genk en Club Brugge te verhogen, terwijl Standard zich nog altijd in de strijd om een play-offticket bevindt.

Coach David Hubert kan opnieuw rekenen op Mario Stroeykens en Samuel Edozie, die na blessures weer aansluiten bij de selectie. Stroeykens maakt zelfs kans op een basisplaats. De meest opvallende naam in de kern is echter Majeed Ashimeru.

De Ghanees zat sinds november in de lappenmand, maar speelde de voorbije weken minuten bij de RSCA Futures om ritme op te doen. Voor de langdurig geblesseerden Verschaeren, Degreef en Dolberg mikt Anderlecht op een terugkeer tegen de play-offs.

Opvallend is dat Thomas Foket niet in de 22-koppige selectie zit. De rechtsachter kende een moeilijke avond tegen Viktoria Plzen in de Europa League en lijkt sindsdien tussen de bank en tribune te balanceren. Anderlecht start vermoedelijk met een achterlinie van Sardella, Adryelson, Hey en Augustinsson. Al maakt ook Vertonghen kans op een basisplaats.

Standard kampt met enkele blessures: Ngoy, Bates en Calut zijn er niet bij. Toch kan coach Ivan Leko rekenen op sterkhouders als Zeqiri en Ayenza, die de aanval moeten dragen. Achterin krijgt Hautekiet wellicht opnieuw een basisplaats, terwijl Bazunu onder de lat staat.

Sclessin is traditiegetrouw een moeilijke verplaatsing voor Anderlecht. De Clasico brengt altijd extra spanning met zich mee en beide ploegen zullen erop gebrand zijn om de drie punten te pakken. Anderlecht heeft het momentum in de titelstrijd en kan bij winst een statement maken, terwijl Standard zijn laatste kans op de play-offs niet wil laten schieten.