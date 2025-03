LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Wie wendt een crisis af met zege in Brugse derby?

De Brugse derby is er zowel voor Cercle Brugge als Club Brugge een met veel inzet. Beide ploegen hebben een zege nodig om het vertrouwen weer op te krikken na een Europese nederlaag.

De enige Belgische vertegenwoordigers in Europa zijn de twee Brugse ploegen. Ze kregen echter allebei een stevige nederlaag aangesmeerd deze week, waardoor het zowel voor Cercle als Club einde verhaal lijkt te zijn in Europa.

Beide ploegen moeten echter ook aan de bak in de Belgische competitie. Cercle staat nog net boven de Relegation Play-offs en wil absoluut vermijden dat het daarin terechtkomt. Punten pakken in de Brugse derby is dan ook noodzakelijk, bij winst is de Vereniging al bijna veilig.

Club Brugge moet crisis afwenden met zege in Brugse derby

Ook Club Brugge heeft de punten echter nodig. Blauw-zwart slikte deze week nog een zure nederlaag tegen Aston Villa en in de Belgische competitie pakte het deze week slechts 6 op 18. Te weinig voor de landskampioen.

De kloof met leider Racing Genk is gegroeid tot negen punten, die op de laatste speeldagen nog groter later worden is absoluut uitgesloten. Een grote kloof goedmaken in de play-offs zal niet elk jaar lukken voor Club.

Het wordt dus een Brugse derby met veel inzet voor beide ploegen. Wie de drie punten pakt zal opgelucht zijn, bij de verliezer zal een crisis de kop opsteken. En met een gelijkspel is geen van beiden tevreden zijn.