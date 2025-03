Frederik Vanderbiest mag/moet nog eens overnemen bij KV Mechelen. Iemand van het huis om weer extra scherpte en mentaliteit in de ploeg te pompen, in de hoop dat Malinwa zich in Charleroi reeds kan verzekeren van het behoud.

Niemand zit er in Mechelen op te wachten dat de spanning aanwezig blijft tot de laatste minuten van de laatste match tegen Dender. De ongerustheid hierover heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld bij het ontslag van Besnik Hasi. De Kosovaar had het vorig seizoen nog zo goed gedaan. Eens het dit seizoen moeilijker liep, vond hij de oplossingen niet meer en verloor hij zich in tirades tegen spelers, bestuur en een fan.

Het is niet de eerste keer dat Vanderbiest de functie van interim-coach opneemt in Mechelen. De vorige keer verliep dat vrij goed. Na het ontslag van Steven Defour pakte KVM onder Vanderbiest een 4 op 6, waardoor Hasi een ploeg in handen kreeg die toch opnieuw wist wat winnen was. Gelukkig voor Vanderbiest kan hij opnieuw rekenen op Benito Raman: zonder die laatste is het moeilijk scoren voor KV.

Hoopgevende statistiek voor KVM

Volgens Opta is de kans dat Mechelen nog in de play-downs verzeild geraakt slechts 8%. Die statistiek biedt enige hoop maar geen garantie. Enkel door punten te pakken in de laatste twee speeldagen kan zekerheid verworven worden over het behoud. De eerste moeilijke opdracht is om dat te doen in Charleroi, dat mathematisch nog een waterkans heeft op het bereiken van de Champion's Play-offs.

De realiteit is dat ze in het Zwarte Land niet te veel hoop moeten koesteren: de achterstand op Gent bedraagt vijf punten en de Buffalo's spelen nog thuis tegen Kortrijk. In elk geval heeft de ploeg van Rik De Mil wel goede papieren om de reguliere competitie af te sluiten in de linkerkolom. Dat zou al een mooi resultaat zijn, aangezien de Carolo's vorig seizoen de play-downs moesten spelen.

Rob Schoofs twijfelachtig

Charleroi moet het in zijn laatste thuismatch uit de competitie doen zonder Defourny, Ousou, Guiagon en Kyei. Bij KV Mechelen zijn Raemaekers en Schoofs twijfelachtig, mogelijk vervoegen zij Vanheusden en Van den Eynden in de lappenmand. Volg Charleroi - KV Mechelen vanavond LIVE om 18u15 op VOETBALKRANT.COM!