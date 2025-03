Dender staat net boven de degradatiezone en heeft dringend punten nodig om zich te verzekeren van een verlengd verblijf in 1A. Vincent Euvrard behoudt alvast het vertrouwen in zijn vaste elf om leider KRC Genk een hak te zetten. Bij de Limburgers keert El Ouahdi terug in de basis.

Discussieer live mee! FCV Dender EH: Bryan Goncalves - Aur├ęlien Scheidler - Noah Mbamba - Nathan Rodes - Kobe Cools - Gilles Ruyssen - Malcolm Viltard - Michael Verrips - Dembo Sylla - Bruny Nsimba - Fabio Ferraro

Bank: Ridwane M'Barki - Lennard Hens - Julien Devriendt - David Hrn─Ź├ír - Desmond Acquah - Ragnar Oratmangoen - Tom Holmes - Mohamed Berte



KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Christopher Bonsu Baah - Bryan Heynen - Patrik Hrosovsk├Ż - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Jarne Steuckers - Mike Penders - Zakaria El Ouahdi - Toluwalase Arokodare

Bank: Yaimar Medina - Hendrik Van Crombrugge - Hyun-Gyu Oh - Konstantinos Karetsas - Luca Oyen - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Josue Ndenge Kongolo

Prono FCV Dender EH - KRC Genk

Gelijk KRC Genk wint

FCV Dender EH wint Gelijk KRC Genk wint 2.27% 6.82% 90.91% Populairste 1-3

(83x) 0-2

(62x) 1-2

(58x)

Vergelijking FCV Dender EH - KRC Genk

Positie

12 1

Punten

32 62

Gewonnen

8 19

Verloren

12 4

Gescoorde doelpunten

32 52

Doelpunten tegen

48 32

Gele kaarten

56 38

Rode kaarten

6 3

Onderlinge duels gewonnen