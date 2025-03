LIVE: Wedstrijd ligt volledig open in het slotkwartier, Fink brengt Karetsas in voor slotoffensief

83

Tolu blijft vandaag hard werken, maar tot echt grote kansen komt het niet voor de topschutter.



81

We krijgen nog een dubbele wissel bij de thuisploeg.



81

Krijgen we nog een winnaar in deze wedstrijd?



78

Aurélien Scheidler

Mohamed Berte





75

Noah Mbamba

Ragnar Oratmangoen





75

We gaan het slotkwartier in.



74

Scheidler pakt de bal vol op de slof, maar zijn poging gaat richting de parking.



71

Patrik Hrosovsk√Ĺ

Konstantinos Karetsas





69

Verrips moet een prachtig schot van El Ouahdi uit het doel halen. We krijgen opeens doelgevaar langs beide kanten.



67

Matte Smets laat zich te makkelijk aftroeven door Nsimba, die het sprintduel wint. De aanvaller bedient de vrijstaande Scheidler, die de bal alleen maar moet binnentikken, maar door de slechte staat van het veld mist de spits zijn schot volledig.



63

De leider kan nog niets op de mat brengen tegen een sterk georganiseerd Dender. De slechte staat van het veld speelt uiteraard ook een rol.



60

De supporters van Dender hebben nog steeds vertrouwen in een positief resultaat tegen de leider. Voorlopig is er nog geen groot doelgevaar te noteren in de tweede helft.



57

De slordigheden stapelen zich op bij de Limburgers. Sadick trapt de bal zomaar buiten het stadion.



55

De bezoekers moeten veel foutjes maken. Wanneer krijgen we de eerste gele kaart van de wedstrijd?



53

Het veld van Dender ziet er niet al te best uit. Gelukkig is dit de laatste thuiswedstrijd voor de interlandperiode.



51

Dender trekt volgende week naar KV Mechelen dat vandaag won op het veld van Sporting Charleroi. Voor KRC Genk staat een thuiswedstrijd op het programma tegen Union.



49

De Limburgers krijgen alvast de eerste corner in de tweede helft.



48

Kan leider KRC Genk nog is aankloppen met een zege na twee gelijke spelen?



46

We zijn vertrokken voor de tweede helft!



45+20

We gaan nog even moeten wachten voor we de tweede helft beginnen. Het vuurwerk van de uitsupporters zorgt voor de nodige hinder.



45+15

We gaan rusten met een 0-0 op het scorebord.



45+13

We naderen nu echt wel de rust.



45+9

De verdediger staat alweer recht tot ongenoegen van het thuispubliek.



45+9

Smets gaat neer na contact met Nsimba. Hopelijk niet te erg voor de Rode Duivel.



45+6

Scheidler komt alweer alleen voor Penders, maar de spits heeft te veel tijd nodig en zijn schot wordt afgeblokt door Saddick.



45+2

Voor wie niet mee was, is de vijftien minuten toegevoegde tijd een gevolg van een VAR-onderbreking en een defecte stadionlamp.



45

We krijgen minsten vijftien minuten toegevoegde tijd!



44

Vincent Euvrard mag zeker tevreden zijn met wat zijn ploeg vandaag presteert tegen de leider. Het stadion is ook volledig gevuld.



41

Kan Dender zichzelf belonen met een openingsdoelpunt?



37

Scheidler laat de bal perfect gaan voor Nsimba. De aanvaller zoekt de verste hoek, maar Penders staat alert te keepen en slaat de bal uit zijn doel.



34

Een voorzet van El Ouahdi kan Tolu net niet bereiken, want Ruyssen zet nog net zijn been ervoor om de bal in hoekschop te werken. De Limburgers lijken de wedstrijd te kantelen. Dit was een uitgelezen kans op een voorsprong voor de leider.



32

Voorlopig nog geen grote kansen te noteren in deze wedstrijd. We zijn natuurlijk ook nog niet zo lang bezig.



30

De eerste corner van de wedstrijd is wel voor de leider.



29

Leider KRC Genk heeft het duidelijk niet onder controle hier in Dender.



28

Een eerste kans voor KRC Genk. Bonsu Baah bedient Tolu, die geen kracht in zijn schot kan plaatsen. Verrips kan de bal makkelijk plukken.



22

We zijn nog maar net bezig of Dender komt weer piepen. Ruyssen probeert het van ver, maar zijn bal wordt makkelijk gepakt door Penders.



22

Het licht gaat weer aan in Dender. We gaan verder spelen. Kan KRC Genk zich herpakken?



21

De spelers van beide ploegen lopen zich warm. Hopelijk zorgt de onderbreking voor geen blessures.



19

We zijn bijna tien minuten verder en het probleem is nog steeds niet opgelost. De zenuwen stijgen hier in Dender.



17

We kunnen alvast zeggen dat het wedstrijdbegin zeer amusant is hier in Dender. Een afgekeurd doelpunt en een lichtmast die uitvalt, zijn tot nu toe de hoogtepunten in de eerste tien speelminuten.



14

De uitsupporters van KRC Genk laten van zich horen met vuurwerk. Gelukkig is er geen schade zoals toen KV Mechelen op bezoek kwam.



13

De tijd op het scorebord blijft wel lopen al licht de wedstrijd even stil door een technisch probleempje.



10

Hilariteit in het stadion. De verlichting naast de spionkop gaat uit. Wedstrijd wordt even stilgelegd.



8

Het thuispubliek heeft er duidelijk zin in. De leider ondergaat het spel.



4

Na een lange VAR-check keurt de scheidsrechter het doelpunt af wegens buitenspel. Het was zeer nipt. Hier ontsnapt KRC Genk aan een achterstand.



1

We zijn nog maar net bezig of Scheidler staat alleen voor Penders. De spits scoort, maar de scheidsrechter floot wel voor buitenspel. De VAR is het doelpunt aan het controleren.



1

We zijn begonnen aan deze leuke affiche in Denderleeuw!



1

FCV Dender EH - KRC Genk: 0-0





20:44

Dender begint richting de spionkop tot ontevredenheid van het thuispubliek. Dender mag wel aftrappen.



20:41

De thuisploeg speelt vandaag in een nieuwe outfit dat speciaal voor carnaval is ontworpen.



20:39

Goedenavond en welkom bij de live van Dender - KRC Genk. Ik houd jullie vanavond live vanuit Denderleeuw op de hoogte van alle hoogtepunten in de laatste zaterdagwedstrijd in de Jupiler Pro League.