VAR zorgt ervoor dat Dender zich bestolen voelt, KRC Genk pleegt zowaar een hold up in het absolute slot

Dender was duidelijk de betere ploeg tegen KRC Genk. Toch konden de Limburgers een 0-1 overwinning boeken door in het absolute slot een penalty te krijgen na alweer een VAR-interventie.

Kos Karetsas begon opnieuw niet in de basiself van Racing Genk. De talentvolle middenvelder zat net als vorige week in Charleroi op de bank. In vergelijking op Mambourg keerde El Ouahdi wel terug in de basis.

Bij Dender waren er twee wijzigingen in de basiself. Verdediger Pupe was geblesseerd geraakt en werd vervangen door Gonçalves. Ook Oratmangoen maakte plaats voor Viltard.

Het licht gaat uit bij KRC Genk

Al na enkele seconden kreeg Dender de kans om de score te openen. KRC Genk werd direct verrast door een lange bal, waardoor Scheidler oog in oog kwam met keeper Penders.

Scheidler scoorde, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Na een VAR-check van enkele minuten werd het vermoeden van de lijnrechter bevestigd en werd het doelpunt van Scheidler afgekeurd.

Na tien minuten ging het licht alweer uit, maar deze keer niet bij KRC Genk noch Dender. Een van de stadionlampen was defect, wat leidde tot een onderbreking van zo'n tien minuten. Na de korte pauze werd de wedstrijd hervat. Dender was veruit de betere ploeg, maar stuitte keer op keer op een solide Penders. Een 0-0 tussenstand was dan ook een grote opluchting voor de bezoekers uit Limburg.

Genk pleegt hold-up dankzij VAR

De tweede helft had, mede door het slechte veld, weinig om het lijf. Toch kregen we in het absolute slot een anticlimax voor Dender. In de 98ste minuut wees scheidsrechter Wim Smet naar de stip. De VAR zag dat Rodes de bal licht met de hand raakte op een schot van Adedeji-Sternberg. Invaller Oh twijfelde niet en schoot zo Genk naar de overwinning.