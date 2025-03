LIVE: Met Ashimeru ineens in de basis? Anderlecht rekent af met nieuwe blessuregolf

Vanmiddag om 16u neemt RSC Anderlecht het in 't Kuipje op tegen KVC Westerlo. De Brusselaars kampen nog steeds met een waslijst aan blessures, terwijl de thuisploeg zich schrap zet voor een moeilijke opdracht.

Anderlecht moet het doen zonder Leander Dendoncker en Théo Leoni, die niet in de selectie zitten. Ook Yari Verschaeren, Tristan Degreef en Kasper Dolberg liggen nog in de lappenmand. Coach David Hubert heeft dus beperkte opties, zeker op het middenveld.

Een andere vraag is of Jan Vertonghen meer minuten kan maken. De recordinternational was maanden out met een achillespeesblessure en een verstuikte enkel. “Het is nog te vroeg om hem negentig minuten te laten spelen", zegt Hubert. “Maar hij werkt hard om zijn beste niveau te bereiken.”

Westerlo-trainer Timmy Simons verwacht een lastige wedstrijd en ziet Anderlecht als een sterk uitgebalanceerde ploeg. “Ze zijn vrij stabiel en hebben een goede combinatie tussen creativiteit en organisatie", zegt hij. Simons noemt Mats Rits en Leander Dendoncker als sleutelspelers voor de balans op het middenveld, al is Dendoncker er dus niet bij vandaag.

Voor het creatieve deel waarschuwt Simons vooral voor Thorgan Hazard. “Zijn flitsen kunnen het verschil maken, we moeten waakzaam zijn", klinkt het. Hazard was de voorbije weken beslissend en zal tegen Westerlo opnieuw een belangrijke rol spelen.

Anderlecht wil in de titelstrijd geen punten laten liggen, terwijl Westerlo strijdt om zich te verzekeren van het behoud. Paars-wit krijgt geen makkelijke namiddag in ’t Kuipje.