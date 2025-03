LIVE: Jashari bezorgt Jan Breydel weer wat vreugde na blessure van Mignolet

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion



77



Doelpunt van





74

Gele kaart voor Massamba Sow

Vermant is meteen het slachtoffer van een stevige tackle van Sow, die de eerste gele kaart krijgt.



73

Yacine Titraoui

Etienne Camara





72

Gustaf Nilsson

Romeo Vermant





72

Joel Ordonez

Zaid Romero





69

Cheick Keita

Massamba Sow





69

Antoine Bernier

Isaac Mbenza





67

Geen 4-1

De bal blijft hangen in de zestien, uiteindelijk kan Jutgla uithalen. Zijn poging gaat net over de dwarslat.



63



Doelpunt van Ardon Jashari (Ferran Jutgla)

De bal blijft hangen rond de zestien van Charleroi. Jutgla steekt met veel gevoel Jashari diep, de Zwitser trapt de bal hoog in doel en zet Club op een geruststellende 3-1.



61

Simon Mignolet

Nordin Jackers





60

Mignolet wordt op een draagbaar van het veld gedragen, de doelman steekt even zijn hand in de lucht om te laten weten dat hij bij bewustzijn is.



56

Mignolet wordt nog altijd verzorgd op het veld, ook het Rode Kruis is er ondertussen bijgekomen.



53

Stevige botsing!

Diepe bal op Petris en Mignolet komt ver uit zijn doel. Er volgt een stevige botsing en er is meteen veel bezorgheid over Mignolet. De doelman van Club is stevig geraakt aan het hoofd en lijkt buiten westen.



49



Doelpunt van Maxim De Cuyper (Hans Vanaken)

Vanaken legt na een warrige fase in de zestien af voor De Cuyper. Hij staat op de goede plaats om hoog binnen te trappen.



46

Club trekt meteen naar voren. Jutgla probeert Vanaken te bereiken in de zestien, maar zijn pass komt niet aan.



45+2

Sabbe nog eens met een voorzet die verlengd wordt door een verdediger van Charleroi. De Cuyper probeert nog te koppen bij de tweede paal, maar de bal gaat over de achterlijn.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



42

Club is aanvallend toch wat stilgevallen, Charleroi speelt meer op de helft van blauw-zwart.



39

Tzolis probeert het opnieuw met een scherpe trap, nu gaat de bal een half metertje over de dwarslat.



38

Petris duwt De Cuyper onderuit aan de achterlijn, Club krijgt opnieuw een vrije trap iets buiten de zestien.



34



Doelpunt van Parfait Guiagon (Yacine Titraoui)

Vanuit het niets staat het plots 1-1. Het begint bij een panna van Zorgane bij Jutgla, die Guiagon aanspeelt. Met een paar overstapjes zet hij Sabbe in de wind en legt de bal daarna in de verste hoek binnen. Mignolet raakt de bal nog even, maar kan er ook niet genoeg bij.



32

Jutgla op de paal!

Na een verre inworp van Sabbe vindt Vanaken Jutgla in de zestien. De Catalaan kopt op de paal, Delavallée schrikt maar kan nog oprapen voor de lijn.



31

Vrije trap voor Club aan de hoek van de zestien bij de achterlijn. Tzolis gooit de bal strak voor doel, maar niemand van Club kan erbij.



30

Vanaken vindt Jutgla in de zestien, die vanuit een scherpe hoek uithaalt. Delavallée houdt de bal met een beenveeg uit zijn doel.



29

Keita komt de hoekschop door richting de tweede paal, maar daar vindt hij geen ploegmaat. De bal gaat over de achterlijn en Mignolet mag intrappen.



28

Petris haalt nog eens de achterlijn, Mechele komt een corner toestaan.



24

Tzolis is net te ver gelopen om een bal in doel te werken, dit was weer een kansje voor Club.



20

De zon is ondertussen onder gegaan en dus volgt er een korte ramandanbreak. Het blauw-zwarte publiek vindt het maar niets en begint te fluiten.



18

Charleroi probeert met enkele standaardsituaties te dreigen, maar veel gevaar komt daar ook niet uit.



15

Club kan counteren met Jashari en Tzolis, de Griek speelt Jutgla aan. Hij trapt tegen een verdediger van Charleroi aan, maar hij stond ook buitenspel.



14

Petris probeert het met een voorzet, hij haalt er een eerste corner uit voor Charleroi. De bal blijft even hangen in de zestien, maar Jutgla kan wegtrappen.



12

Nilsson is ongelukkig aan zijn wedstrijd begonnen. Twee keer probeert hij een ploegmaat te bereiken, maar dat loopt telkens mis.



9

Tzolis verovert de bal op de eigen helft en steekt dan het halve veld over. Via Jashari komt de bal bij Nilsson, maar hij trapt op de benen van Heymans.



8

Charleroi heeft de bal gekregen van Club, maar kan daar voorlopig weinig mee.



5

Daar is Club nog eens. Jutgla probeert het van ver, Delavallée heeft geen moeite met zijn schot.



3



Doelpunt van Ferran Jutgla (Ardon Jashari)

Meteen prijs! Club verovert hoog op het veld de bal en dan gaat het snel. Jashari speelt Jutgla aan in de zestien en knalt de 1-0 binnen.



1

Vier minuten later dan voorzien kan er dan toch afgetrapt worden in Jan Breydel.



1

Er kan momenteel nog niet afgetrapt worden omdat er geen VAR-lijn kan worden getrokken vanuit Tubeke.



1

Club Brugge - Charleroi: 0-0





17:53

Charleroi-coach Rik De Mil voert drie wissels door. Guiagon, Bernier en Dragsnes staan in de basis terwijl Nzita, Rogelj en Mbenza naar de bank verhuizen.



17:52

Nicky Hayen voert na de 3-0 nederlaag tegen Aston Villa maar één wissel door. Talbi zit niet in de selectie met een blessure, Nilsson is zijn vervanger in de basis.