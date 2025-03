LIVE: Gent moet achtervolgen in de tweede helft tegen Kortrijk!

Voor KAA Gent en KV Kortrijk staat er veel op het spel in hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Beide teams weten weliswaar al in welke play-off ze terechtkomen, maar elk punt kan van belang zijn met oog op de komende weken.

De Buffalo's zijn sinds vorige week zeker van de Champions' Play-Offs, terwijl het voor KV Kortrijk al zeker de Regelation Play-offs worden. Toch is elk punt van belang.

Strijd tegen degradatie

Voor Gent kan het in de eindafrekening van belang zijn voor de top-4 of eventueel Europees voetbal, terwijl De Kerels elk punt kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie.

𝗩𝗢𝗢𝗥𝗨𝗜𝗧𝗕𝗟𝗜𝗞



🔜 Planet Group Arena.



📝Lees de volledige vooruitblik & bemachtig nog één van de laatste 100 plekken via de link ⬇️ https://t.co/N0OBVBNeiR#GNTKVK #KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/RLPSuVruKT — KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 15, 2025

Zeven wedstrijden met drie overwinningen en vier keer een gelijkspel. De organisatie van KAA Gent in de Jupiler Pro League staat als een huis sinds de aankomst van Danijel Milicevic als trainer ad interim.

Europese jacht

Dankzij de overwinning tegen Antwerp op de voorlaatste speeldag is het nu geplaatst voor de Champions' Play-Offs en kan het een gooi doen naar de Europese tickets.

Milicevic zelf blijft rustig onder de zaak en ook over het feit dat hij nog geen contractverlenging heeft gekregen bij De Buffalo's. Toch kan een prima seizoenseinde zijn kandidatuur zeker nog kracht gaan bijzetten.