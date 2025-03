LIVE: Mengt Union zich in de titeldebatten of trekt RC Genk met vertrouwen richting play offs?

Nog één wedstrijd te gaan voor de start van de play offs. Nagenoeg alle wedstrijden zijn zondag om enige vorm van competitievervalsing tegen te gaan. Maar met KRC Genk-Union wordt op zaterdagavond misschien wel de interessantste partij gespeeld.

Genk voor een unieke statistiek

Want inderdaad, Union en Genk kunnen niet meer uit de top 6 vallen en dus is er bij een onderling duel niet bepaald een groot gevaar op competitievervalsing. Ook een resultaat in een andere partij zal er niet veel aan veranderen dat zowel Racing Genk als Union met een driepunter de reguliere competitie willen beëindigen.

Voor RC Genk staat er ook heel wat op het spel. De Limburgers sluiten de competitie sowieso af als leider maar met hoeveel punten voorsprong? Momenteel is de voorsprong 9 punten op Club Brugge en 10 op Union. Doe dat verschil in 2 en de titelstrijd ligt helemaal open met drie kandidaten. Als Genk wint van Union, duwen ze de Brusselaars toch nog wat verder van zich af.

Na 16 thuiswedstrijden in seizoen 2024/2025 heeft Racing Genk bovendien nog geen enkele keer verloren in de Cegeka Arena. Een statistiek die ze toch wel willen doortrekken voor de gehele reguliere competitie en misschien nog wel tot het einde van de play offs.

Union van middelmaat tot titelkandidaat

Union is al enkele maanden de ploeg die het beste presteert in de Jupiler Pro League. Op een zwakke start de eerste 10 speeldagen na, heeft Pocognoli zijn ploeg helemaal op de rails gekregen. De kloof op RC Genk hebben ze niet kunnen dichten, maar de vorm is er wel.

In de heenwedstrijd won Union met duidelijke 4-0 cijfers van Racing Genk. Een accident de parcours voor de Limburgers maar wel een duidelijk teken dat Union niet bang moet zijn van Genk en dat zullen ze ook niet zin. In november waren de doelpunten van David, Sadiki en Lapoussin. Kan Union nu winnen op de Cegeka Arena? Volg het straks Live bij Voetbalkrant.