LIVE: Coosemans geeft Riemer wat tijd om te overleggen

Wat moet Brian Riemer doen om het tij - en vooral de perceptie rond zijn persoon - te keren? In ieder geval is hij er niet mee gediend dat nu ook Luis Vazquez out is. Thorsten Fink van zijn kant, die kan roteren als hij wil.

Met het uitvallen van Vazquez heeft Riemer enkel nog Dolberg als diepe spits ter beschikking. Robbie Ure van de Futures is immers ook geblesseerd. Dat stelt de coach van Anderlecht voor een dilemma. De enige die ook nog in de spits kan spelen, is Mario Stroeykens. Maar als hij hem op de bank laat starten in deze match wordt hij zo goed als zeker nog voor het eerste fluitsignaal op de korrel genomen door de supporters. Dolberg kan waarschijnlijk geen 90 minuten wroeten en dus moet hij nog een alternatief op de bank hebben. Mogelijk wordt dat dan Anders Dreyer om als valse 9 in te brengen. Want Samuel Edozie lijkt al klaar voor zijn eerste basisplaats. Amuzu zou dan op rechts spelen en Edozie op links. Thorsten Fink heeft heel wat minder problemen. Zaterdag gaf hij Patrik Hrsovsky nog een dagje vrij en dat middenveld bleef draaien. Of hij de 16-jarige Kos Karetsas nu op de bank zet, net tegen ex-ploeg Anderlecht, lijkt wel niet de bedoeling. Fink heeft een volledig fitte kern en heeft op de bank met Bonsu Baah, Oh en Ibrahim Sory nog heel wat offensieve middelen zitten. Wedden dat Riemer er wat jaloers op is?